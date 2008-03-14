美國第一份專業的中文商業報紙
 今天是：2016年11月2日 星期三
帐号
密码
记住我
忘记密码了? 注册新帐户
論壇 選擇閱讀語言
2016中國住博會
國際刊號：1941-7878
歡迎光臨中華商報網
| 頭版頭條 | 本報社論 | 國際瞭望 | 中國視角 | 經濟探索 | 投資熱點 | 科技風雲 | 創業天地 |
| 電子商務 | 商海縱橫 | 市場營銷 | 文化拾貝 | 富足生活 | 地産世界 | 北美華人 | 台港經濟 |
 站内搜索：   
设为首页 | 收藏本站 | 美国泰翁商业传媒公司主办
 
南京大屠殺見證人夏淑琴女士訪洛
 
故宮與鳳凰發布戰略合作開創文化傳...
您所在的位置： 主頁
“中國職業帆船第一人”郭川失聯
2016.10.31, 21:06, Monday 作者 本報綜合報道 [字号: ]

　　中國駐洛杉磯總領館全力協調搜救
　　（本報綜合報道） 當地時間10月25日夜晚，中國駐洛杉磯總領館接到有“中國職業帆船第一人”稱號的郭川家人報案稱，郭在單人駕駛帆船橫跨太平洋的航程中，在夏威夷西北約500海裏處與其岸上團隊失聯。
　　總領館對此高度重視，立即啟動應急機制，孫魯山代總領事第一時間召集有關人員開會研究，並做出工作部署。首先分別與郭的岸上團隊和美國海岸警衛隊夏威夷海事救援中心取得聯系，了解有關情況，表達關切，敦促美方立即采取一切必要措施全力展開搜救。美方應我要求先後派出數架固定翼搜救飛機前往事發海域。搜救飛機在事發海域發現了該帆船，其大三角帆落水，但甲板上無人，無線電對講機多次呼叫無人應答。因燃油即將耗盡飛機被迫返航。在此情況下，總領館要求美方即派搜救船只前往馳援。美方答應聯系在附近海域的美海軍船只前往搜尋。
　　郭川於當地時間10月18日下午駕駛 “中國·青島號”三體帆船從舊金山金門大橋出發前往上海，進行單人不間斷跨太平洋創紀錄航行，原定於11月5日前後抵達。郭川最後一次與團隊聯系是在北京時間10月25日15時左右，當時他與岸隊和親友通過衛星電話聯絡，通報當時航行情況，自述航行順暢，估計將於11月5、6日抵達目的地上海。
　　此後不久，帆船在美國夏威夷海域出現航速減慢的狀況，郭川岸隊在觀察到這一現象後，嘗試聯系郭川，不過，郭川對衛星電話和互聯網通信均無應答。（由於郭川需要節省海事衛星電話的數據流量，通常在不需要與岸隊聯絡時關閉衛星電話。）此時帆船位於夏威夷西約900公裏海域，由GPS支持的航行軌跡跟蹤儀是唯一可以確認帆船仍在繼續航行的信息來源。隨後，郭川持續失聯。
　　失聯後，靠近三體船航行海域的夏威夷火奴魯魯（檀香山）當地海事救援機構派出搜救飛機，發現帆船大三角帆落水，但甲板上無人，無線電對講機呼叫無應答。不久，郭川團隊從洛杉磯總領館得到反饋，領館聯系了檀香山的搜救機構，強調了對搜救工作的關切，要求繼續搜索工作且加大範圍。
據悉，第二架搜救飛機也已飛抵事發海域，擴大搜救範圍。美國海軍確認已派兩艘船馳援，搜救人員將登上三體船檢查。總領館正密切關注有關動態，夜以繼日地與美方和國內保持聯系，全力推動搜救工作。

下一个 >

 
市場營銷
 
賣產品其實是賣需求
 
網紅時代的場景化消費變局
 
氣象中的商機：當天氣遭遇營銷
 
90後不買老板的帳該怎麼辦？
 
以月餅為代表的中式營銷遇冷
 
阿迪達斯營銷全面變革
 
營銷：從單屏時代到多屏時代
 
那些正在崛起的中國品牌符號
 
50年後的營銷管理還要麥肯錫嗎？
 
中國式美女經濟學的來龍去脈
 
韓寒PK郭敬明：中國的未來是“小...
 
微信之後的社交媒體是怎樣
 
上海實施“大會展”戰略
 
創建高效內容營銷的步驟
 
廣州琶洲打造“世界第一會展城”
更多...
 
電子商務
 
中國“雙11”電商大戰一觸即發
 
攜程與去哪兒牽手成功
 
中國電商備戰“雙十一”
 
美團和大眾點評正式合並
 
亞馬遜加碼跨境電商 欲打通中英貿...
 
巨頭雲集美中互聯網論壇
 
“一路向北”計劃落地：阿裏啟動杭...
 
阿裏結盟蘇寧 探索未來30年的新...
 
價差拉平紅利消失 未來奢侈品電商...
 
紫光擬收購美光 中國芯片要崛起！...
 
eBay回歸業務本質
 
中國電商爭相發展跨境業務
 
中國電商618大戰 海外購唱主...
 
“互聯網+外貿”助推中國跨境電商
 
穀歌將在移動搜索網頁設立購物按鈕
更多...

本网站内容归美国泰翁传媒有限公司（Tyloon Media Corporation) 和原文作者及其刊物、网站所有，如要转载，请注明出处。
ChineseBizNews does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users
 