攜程集團全面布局北美旅遊市場

（本報綜合報道）10月24日，攜程集團（Nasdaq：QUNR）宣布與美國三大旅行社企業達成戰略投資與合作，全面布局北美旅遊市場。在投資美國途風網之後，攜程實現對“海鷗旅遊”和“縱橫集團”的戰略投資。10月26日，“攜程旅遊集團北美戰略合作論壇”在紐約開幕，攜程、縱橫、海鷗、途風四方將正式“聯姻”，簽訂“戰略合作協議”，建立聯動協作機制、優勢互補資源共享。

通過此次戰略投資，攜程全面進軍中國出境遊的重點目的地美國市場。縱橫、海鷗分別是美東、美西最大規模的兩家華人地接社，在北美中國遊客入境接待市場占有超過50%的份額。途風則是北美在線市場份額領先的目的地旅遊平臺。

根據戰略合作備忘錄，四方會在收客渠道上、資源采購和分配上、各自優勢業務上進行深度合作，目的在於提供更多元化、高性價比的產品。

通過合作，攜程將聯合各方推出跟團遊、自由行、目的地參團、當地玩樂、定制遊、主題遊等多樣化產品，並通過規模化提升性價比。同時，隨著對優質地接社戰略投資與合作，攜程也將提高對目的地服務質量的把控，提供從預訂到出遊一站式服務。

根據攜程與3家企業簽署的戰略合作協議，攜程、縱橫集團、海鷗旅遊、途風網四方會在收客渠道上、資源采購和分配上、各自優勢業務上進行深度合作。

縱橫集團、海鷗旅遊、途風網都是美國市場上重要的旅行社企業，其中縱橫集團為美國東北地區主要的巴士旅遊運營商和綜合旅行社，海鷗旅遊則是美國西岸最大的出團公司，提供目的地參團旅遊產品批發、團體接待、中國組團、巴士租賃、高端旅遊產品定制、遊學、酒店零售等業務，旗下擁有海鷗假期、海鷗巴士、大型自助餐廳商店。

據介紹，縱橫集團和海鷗旅遊分別是美東、美西最大規模的兩家華人地接社，占據北美中國遊客入境接待市場50%以上的市場份額。而途風則是一家專注於海外目的地旅遊的在線旅遊網站，2013年12月已經獲得過攜程投資。

對於此次整合三家美國市場的旅遊企業，攜程集團高級副總裁、攜程旅遊CEO楊濤表示，走向國際化、布局出境遊目的地是攜程的重要戰略。

此外，有分析指出，通過此次戰略合作，攜程將全面進軍美國市場。實際上，美國越來越成為中國出境遊的重要目的地，尤其是在今年中美旅遊年的拉動下，赴美旅遊市場更是火熱。公開數據顯示，2015年中國居民赴美旅遊達到259萬人次，同比增長18%，支出達到269億美元，今年赴美旅遊的規模則有望達近300萬人次。

數據顯示，美國目前已成為中國公民出境遊的熱門目的地。易觀分析師朱正煜也指出，美國市場政策利好、增長快速，地域面積廣闊、景點多，是有潛質的市場，而歐洲市場則是由眾信旅遊、凱撒旅遊、華遠國旅等巨頭占據，對攜程來說，比較適合介入美國市場。

攜程2003年在美國納斯達克上市，擁有2.5億會員，是全球市值前三的在線旅行服務公司。據估計，四家聯合每年服務的中國赴美旅遊者將達到100萬人次，相當於每三個赴美遊客就將有一個選擇攜程。

不過，赴美上市的中國企業，似乎無時無刻不在上演著與財報之間的鬥爭，尤其近些年，伴隨著渾水等專業“空軍”的興風作浪，財報壓力幾乎已經成為懸在中概股企業項上的達摩克裏斯之劍，稍有不慎就是滅頂之災。在此背景下，“對投資者負責”的概念幾乎被“對財報負責”所替換，企業運營開始變得更加短視，華麗的財報數據遠勝於合理的戰略布局與管理創新為企業帶來的實際收益，讓企業陷入惡性循環之中。

攜程集團9月發布的第二季度財報顯示，集團第二季度淨營收為人民幣44億元（人民幣，下同），同比增長75%；歸屬於公司股東的淨虧損為人民幣5.21億元， 加上第一季度，2016年攜程共虧損超過21億元。而被攜程吞並即將滿一年的去哪兒網財報顯示，第二季度淨虧損為6.988億元、兩個季度淨虧損14億元——相對於單季度營收逼近50億的攜程集團而言，在整合去哪兒網這樣行業排名前三的大體量夥伴的過程中，這點兒虧損實在算不上是什麼大事情。

但是來自“空頭”的分析師們“精確”地指出了幾點問題：首先，攜程二季度的旅遊度假業務的營業收入比一季度有所下降，同比增長44%，但環比下降15%，攜程的“受季節性因素的影響所致”的解釋並不能讓投資者信服；其次，第二季度攜程集團總營收與一季度同比增速80%相比，增速下滑10個百分點——總營收同比增速放緩的趨勢，同樣反映在淨營收同比增速上；最後，並購去哪兒網之後，攜程集團在產品開發費用環比下降28%、銷售與市場營銷費用環比下降13%以及管理費用環比下降45%，極力控制各種運營成本的前提下，還虧損5億多。

這些對攜程而言頗為負面的分析顯然已經影響了攜程的決策，自9月中旬本輪融資完成以來的半個月，攜程高層已經數次透露出新募集資金將用於整合並購成果的意向，甚至不排除將這筆錢用於去哪兒網私有化退市的可能。顯然，對於攜程的管理層而言，並購然後順利完成整合，是一個必須完成的“小目標”。尤其在連續兩個季度的財報都不甚理想的背景下，頗有些不計成本、不惜代價的決心。

攜程掌門人梁建章已經多次公開表示：“攜程處於世界最大的旅遊市場中，如果完成領先於世界的創新，非常有機會成為中國服務品牌中第一個能夠在全球市場取得成功的企業。”根據規劃，攜程將在2020年實現1.2萬億至1.4萬億元的交易額，屆時，攜程就很有可能真正成為互聯網行業中的“第四極”。