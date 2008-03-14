中共在反腐整黨基礎上推進制度治黨

【本報社論】北京時間10月27日，中國共產黨宣布其目的為“將治黨管黨一抓到底，標本兼治，保持長效”的第十八屆六中全會閉幕，會議首次以公報的形式確立了習近平“核心”的地位，審議通過了《關於新形勢下黨內政治生活的若幹准則》和《中國共產黨黨內監督條例》。

習近平在第一個任期臨近屆滿之時，以雷厲風行的反腐戰役和治國理政，啟動了一系列清晰的改革、發展和治理戰略。反腐整黨是一個重要抓手，2013年至2016年9月，紀檢監察機關共立案101.8萬件，有超過100萬名官員和黨員受到懲處，這其中也包括副國級以上的高級領導幹部。持續不斷的黨內整風在8,800萬黨員中產生了初步效果，並受到中國民眾廣泛歡迎。美國皮尤研究中心10月較早前公布的調查顯示，49%的受訪者稱，官員腐敗是一大問題。64%的受訪者認為未來五年情況將有所好轉。

本次中共中央全會提出“以習近平同志為核心的黨中央”的說法，這就意味著“習核心”的正式確立。六千餘字的公報中蘊含許多重要信息，文中兩次提到“習核心”，不僅確立了習近平在中國這個時代的政治領袖地位，而且對中央權威和嚴肅黨內政治生活加以強調。

目前，反腐敗的壓倒性態勢在中共黨內已經形成。但全面從嚴治黨不只是反腐敗，也不是朝夕之事，需要不斷研究新情況、解決新問題。標本兼治的反腐不僅要讓領導幹部做到“高壓態勢”下的不敢腐，還要使整個領導幹部隊伍形成風清氣正的局面，做到不能腐、不想腐，從源頭上遏制腐敗的發生。

在反腐方面，增加了許多詳細具體的規定。公報稱，“（各級領導幹部要）注重家庭、家教、家風，教育管理好親屬和身邊工作人員。禁止利用職權或影響力為家屬親友謀求特殊照顧，禁止領導幹部家屬親友插手領導幹部職權範圍內的工作、插手人事安排”。

習近平在全會上發表講話，對新形勢下加強和規範黨內政治生活、加強黨內監督作出總體部署，對抓好領導幹部特別是高級幹部這個“關鍵少數”提出明確要求。

作為一個執政黨，執政績效怎麼樣，能不能讓老百姓滿意，主要取決於幹部隊伍。改革開放以來，中共黨內政治生活出現了庸俗化、隨意化、平淡化、搞“小圈子”等問題。一些幹部脫離群眾、獨斷專行、弄虛作假、慵懶無為，形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風問題突出，任人唯親、跑官要官、買官賣官、拉票賄選現象屢禁不止，濫用權力、貪汙受賄、腐化墮落、違法亂紀等現象滋生蔓延。甚至在領導層中出現了極少數人政治野心膨脹、權欲熏心，搞陽奉陰違、結黨營私、拉幫結派、謀取權位等政治陰謀活動。

中共十八大後，開展群眾路線教育實踐活動，使由來已久的形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風受到遏制，為嚴肅黨內政治生活做了良好的鋪墊。黨內監督條例重點針對領導層，明確了在打擊腐敗、幹部選拔任用方面的責任。隨著中共中央政治局原常委周永康等“大老虎”的查處，反腐需要繼續維持高壓態勢。六中全會首次闡述了“黨內監督體系”。全會指出，“監督是權力正確運行的根本保證，是加強和規範黨內政治生活的重要舉措”。強調，“黨內監督的重點對象是黨的領導機關和領導幹部特別是主要領導幹部。要建立健全黨中央統一領導，黨委（黨組）全面監督，紀律檢查機關專責監督，黨的工作部門職能監督，黨的基層組織日常監督，黨員民主監督的黨內監督體系。”黨內監督沒有禁區、沒有例外，重點對象是黨的領導機關和領導幹部特別是主要領導幹部。會議對中共黨內民主也有較多涉及，公報表示，“黨內民主是黨的生命，是黨內政治生活積極健康的重要基礎”。“暢通黨員參與討論黨內事務的途徑，拓寬黨員表達意見渠道，營造黨內民主討論的政治氛圍。”

無論是反腐整黨、制度治黨，還是調整經濟發展戰略，都是為了破解最急迫與突出的內部矛盾。六中全會也是習近平在第一個任期與第二個任期至為關鍵的承接，也是執政黨自身重構的開始。“習核心”的確立有利於中國政局的穩定，反腐整黨和制度治黨，有利於淨化政治生態，這些對關注中國市場的投資者和企業家來說，都是值得欣喜的長期利好。



